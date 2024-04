Nachdem Christoph Eugen nach dem tragischen Tod seiner Frau mit Ende der Saison sein Amt als Cheftrainer der Nordischen Kombinierer endgültig zurückgelegt hat, wurde nun Christoph Bieler als sein Nachfolger bestätigt. Der Tiroler hatte bereits im Winter diese Position interimistisch innegehabt.

Bieler war selbst erfolgreicher Kombinierer und wechselte 2015 unmittelbar nach dem Ende seiner aktiven Sportler-Karriere in den Betreuerstab. Gemeinsam mit Langlauftrainer Jochen Strobl war er bis zuletzt als Co-Trainer im Einsatz, Bieler war dabei für das Sprungtraining zuständig.



„Ich freue mich sehr, die Aufgabe des Cheftrainers zu übernehmen. Auch wenn ich erst mit Anfang Mai offiziell im Amt bin, arbeiten wir schon seit Saisonende an der Analyse der abgelaufenen und Planung der neuen Saison. Wir werden uns die Arbeiten nach wie vor aufteilen, mit Jochen Strobl und Thomas Egger-Riedmüller habe ich dafür zwei Top-Trainer an meiner Seite, die mich unterstützen“, wird Bieler in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

Keine großen Veränderungen

Und weiter: „Von unserer Grundphilosophie, wie wir das Training gestalten und wie die Mannschaft funktionieren soll, werden wir nicht viel ändern. Meine Arbeiten werden größtenteils die Gleichen bleiben, es kommt aber auch einiges an administrativer Arbeit dazu. Ich werde versuchen, eine gute Führungsperson zu sein, nicht nur für die erste Mannschaft, sondern auch für die gesamte nordische Kombination in Österreich.“



Der bisherige Cheftrainer Christoph Eugen wird der nordischen Kombination erhalten bleiben, er übernimmt den Posten des Nachwuchskoordinators. Die erste Trainingsgruppe startet Mitte Mai mit einem Rennradkurs auf Mallorca in die gemeinsame Vorbereitung.