Der Steirer Paul Walcher hat sich zum Juniorenweltmeister in der Nordischen Kombination gekrönt und ist damit in die Fußstapfen von Johannes Lamparter oder auch Mario Stecher getreten. Der 18-Jährige aus der Ramsau gewann am Freitag in Planica nach einem starken Sprung die Goldmedaille vor dem Deutschen Tristan Sommerfeldt (+16,8 Sek.) und dem Norweger Jens Dahlseide Kvamme (+19,5). Jonas Fischbacher (+35,4) als Fünfter und der Sprung-Zweite Andreas Gfrerer (+45,2) auf Platz sieben liefen im 10-km-Langlauf an den Medaillenrängen vorbei.

„Es war ein perfekter Tag, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können“, sagte Walcher, der nach einem Satz auf 92,5 m mit einem komfortablen Polster von 42 Sekunden in die Loipe gegangen war, voller Freude. „Der Sprung war einwandfrei und ich bin mit einem Vorsprung rausgestartet. Es hätte nicht besser laufen können.“ Im vergangenen Jahr hatte Walcher, der auch noch am Sonntag beim Teamsprint zum Einsatz kommen wird, noch die Bronzemedaille gewonnen.