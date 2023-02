Topfavoritin Sofia Goggia hat im dritten und letzten Training vor der Ski-WM-Abfahrt am Samstag in Meribel die Bestzeit aufgestellt. Die Italienerin hatte 0,46 Sek. Vorsprung auf die Salzburgerin Mirjam Puchner und 0,50 auf die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie. Ramona Siebenhofer und Nina Ortlieb waren ex aequo Zehnte (+0,98), Siebenhofer hat aber kein Ticket für das Rennen. 14. war Stephanie Venier (+1,29), 20. Cornelia Hütter (+1,59) und 22. Tamara Tippler (+1,84).

Zahlreiche Läuferinnen deckten ihre Karten allerdings noch nicht auf. Am Start waren bei Traumbedingungen nur 32 Läuferinnen, das heißt, das WM-Feld wird keine 30 umfassen.

Nur Otmar Striedinger am Start

Der Südtiroler Christof Innerhofer hat am Freitag im zweiten Männer-Abfahrtstraining bei der Ski-WM in Frankreich die Bestzeit erzielt. Der 38-Jährige setzte sich in Courchevel mit 0,31 Sek. Vorsprung auf Super-G-Weltmeister James Crawford aus Kanada an die Spitze. Einziger Österreicher im Training war Otmar Striedinger, der den 30. Platz belegte. Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger, Marco Schwarz, Stefan Babinsky und Raphael Haaser absolvierten Konditraining.

Auch Super-G-Vizechampion Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen, der Schweizer Gesamtweltcup-Leader Marco Odermatt oder die beiden US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle und Travis Ganong ließen diesmal aus. Innerhofer freute sich unterdessen über "zwei richtig gute Trainings. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe vor drei Tagen total das Setup geändert und fühle endlich nach vier Jahren wieder das, was ich fühlen soll". Ein fixes Startticket für die Abfahrt habe er im italienischen Team aber nicht.