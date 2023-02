Im Slalom hat Lucas Braathen heuer ganz besonders aufgezeigt. Jetzt steht im Raum, dass er ausgerechnet den wichtigsten Slalom der Saison – den bei der Weltmeisterschaft in Méribel/Courchevel – verpassen könnte. Der 22-jährige Norweger wurde in Zell am See am Blinddarm operiert. Braathen hofft, "in ein paar Wochen" wieder zurück zu sein – ob sich das bis zur WM ausgeht, ist völlig offen.

Den Slalom in Val d'Isère und Adelboden hat Braathen in der laufenden Saison für sich entschieden, außerdem war er im Riesentorlauf in Alta Badia siegreich.

In Schladming sorgte Braathen für Aufsehen, weil er sich als Mitglied des Feller-Fanklubs Norwegens outete.