Rund zweieinhalb Monate ist es her, dass sich Max Franz im Abfahrtstraining in Copper Mountain (USA) schwer verletzt hat. Eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein und eine komplizierte Unterschenkelfraktur am rechten Bein sorgten nicht nur vor ein verfrühtes Ende der Saison, bevor sie überhaupt angefangen hat, sondern auch für eine langwierige Reha und einen beschwerlichen Weg zurück.

Nun hat der Kärntner einen kleinen Meilenstein vollbracht: Er hat seine ersten Schritte gemacht. In einem emotionalen Instagram-Posting schreibt er von einem "Wahnsinns-Gefühl": "Schaut noch nicht ganz rund aus, aber ist extrem wichtig für meinen Kopf."