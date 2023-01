Es war mehr als ein Hoppla von ORF-Kommentator Peter Brunner nach dem Weltcupsieg von Mikaela Shiffrin am Kronplatz. Die US-Amerikanerin erzählte nach dem Riesentorlauf, dass sie derzeit mit einer gewissen Müdigkeit zu kämpfen hat.

"I’m, kind of, in an unfortunate time of my monthly cycle. So I'm more tired right now." Während Alina Zellhofer nachfühlend verstand, was die US-Dame sagte, übersetzte Brunner und war "Lost in Translation". Denn aus "Ich bin irgendwie in einer unglücklichen Phase meines Monatszyklus" wurde etwas ganz anderes.

Die Übersetzung: "Ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich immer mache, jeden Monat. Ich bin einfach zu müde." Der Patzer dürfte sich bis zu Shiffrin herumgesprochen haben, denn die 27-Jährige postete am Donnerstag ein Video auf Instagram. Zunächst ist darin die Originalszene des ORF zu sehen, in Folge eine radelnde Shiffrin. Als Draufgabe ist auch noch das Lied "Bicycle Race" von Queen zu hören. Darunter schrieb die Saisondominatorin: "Falls jemand verwirrt ist ... es geht um meine Periode. Wir reden von meiner Periode."