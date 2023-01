Riesentorlauf in Schladming

Hirscher, Stenmark, Nierlich – sie gewannen einst auf der Planai

Am Mittwoch steigt zum ersten Mal in der Geschichte ein Riesentorlauf als Nachtrennen. In Schladming ist das aber freilich nicht der erste Riesentorlauf und im Laufe der Jahre kürten sich Weltstars hier zu Siegern.