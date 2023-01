Im Hinterkopf war der Traum schon da, es wie die Stars in Kitzbühel zu versuchen. Philipp Lintschinger fuhr Skirennen, fuhr sich bis in den Europacup, siegte auch auf einer Weltcuppiste - vor zehn Jahren in einem Super-G auf FIS-Ebene in Hinterstoder und vor Namen, die man dann auch im Weltcup fand: Johannes Kröll, Christian Walder oder Christopher Neumayr. Doch bis in den Weltcup reichte es für den Steirer nicht - den Traum von der Streif erfüllte er sich in diesem Jahr aber dennoch.