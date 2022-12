"Die Piste ist sehr gut, ich fühle mich auch fit. Aber ich habe die letzten Tage ein wenig nachgedacht und für mich ist die Zeit gekommen, dass ich zurücktrete aus dem alpinen Ski-Weltcup. Das war meine letzte Besichtigung, das reicht mir. Ich habe nicht mehr so den Biss. Es war letztes Jahr eine gewaltige Saison mit der dritten Goldmedaille. Ich bin heuer gut reingestartet, ich bin zufrieden, aber es reicht einfach." Mit diesen Worten, relativ emotionslos ausgesprochen, und einer Danksagung an seine Sponsoren sowie den ÖSV hat der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer heute sein Karriereende im ORF verkündet.

Davor besichtigte der 32-jährige Kärntner, der die gestrige Abfahrt in Bormio wegen Magen-Darm-Problemen auslassen hatte müssen, noch die Strecke für den heutigen Super-G.

Bereits Mitte September hatte der Afritzer gegenüber der Kleinen Zeitung verraten, dass das Ende seiner Laufbahn bereits im Frühjahr für ihn Thema gewesen war. "Aber ich habe nicht lange darüber nachgedacht, denn ich habe einfach noch so viel Spaß am Skifahren und schon noch einige sportliche Ziele, die ich erreichen will." Doch jetzt kam offenbar der Sinneswandel.

Mehr Informationen in Kürze!