Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin pirscht sich nach Anzahl der Siege im alpinen Ski-Weltcup immer näher an die Rekordhalter heran. Nach ihrem Riesentorlauf-Doppelschlag am Semmering fehlen der 27-Jährigen mit 79 Erfolgen nur noch drei auf ihre Landsfrau Lindsey Vonn (82), die Nummer eins bei den Frauen. Der Schwede Ingemar Stenmark brachte es als absoluter Top-Aktiver auf 86 Siege. Shiffrin könnte schon am Donnerstag im Semmering-Slalom den 80er erreichen.

Für sie ist der 82. Sieg theoretisch noch vor dem Dreikönigstag möglich, der 86. noch vor den Weltmeisterschaften in Courchevel/Meribel. Die am Mittwoch mit nur einer Zehntel Rückstand auf Shiffrin auf Rang zwei gekommene Schweizerin Lara Gut-Behrami hat mit 35 Weltcup-Siegen einen gehörigen Rückstand, einen Erfolg weniger hat der Franzose Alexis Pinturault. Für die beiden sind wohl auch die erfolgreichsten Österreicher unerreichbar - Marcel Hirscher (67) bzw. Annemarie Moser-Pröll (62).