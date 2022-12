Die Technikspezialisten im alpinen Ski-Weltcup der Herren haben nach dem Auftakt in Sölden eine lange Pause zu überbrücken. Erst am 10. Dezember steht in Val d'Isere wieder ein Riesenslalom auf dem Programm.

In der Zeit ohne Weltcup-Bewerbe ging ÖSV-Ass Manuel Feller kurzerhand unter die Musiker. Auf Instagram veröffentlichte der Österreicher ein Video, in dem er ein neues Lied präsentiert. In den Kommentaren wurde er dafür gefeiert.