Ein Österreicher, Marcel Hirscher, erhielt den "Skieur d'Or" vier Mal. Ebenso so oft wurde nur noch ein Alpiner ausgezeichnet: Pirmin Zurbriggen (Schweiz). Der erhielt jetzt einen Nachfolger. Die internationalen Ski-Journalisten wählten in der abgelaufenen Saison Marco Odermatt zur "beeindruckendsten Persönlichkeit" im Weltcup. Der Schweizer Gewinner des Gesamtweltcups und Riesentorlauf-Olympiasieger wurde vor dem Saisonauftakt in Sölden ausgezeichnet. Der 25-Jährige ist der erste Eidgenosse seit Carlo Janka 2010, der diese Trophäe in Empfang nahm. Er folgte auf den Franzosen Alexis Pinturault.

"Diese Ehrung ist nicht nur eine Auszeichnung für meine sportlichen Leistungen, sondern wohl auch für mich als Persönlichkeit", freut sich Odermatt. Der "Skieur d'Or" wird seit 1963 verliehen und heißt nach Weltcup-Gründer Serge Lang auch "Serge Lang Trophy".