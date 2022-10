Mit Wünschen im Sport, da ist das so eine Sache. „Das ist ja kein Wunschkonzert, der Weltcup. Und meine Wünsche schreibe ich lieber ans Christkind“, sagt Ramona Siebenhofer und lacht ihr herzhaftes Lachen. Mit Zielen im Sport, da ist das auch so eine Sache. „Ich habe mir abgewöhnt, meine Ziele an Platzierungen festzumachen. Alles, was ich tun kann, ist in jedem Rennen und an jedem Tag das Beste abrufen, das ich drauf habe. Aber, wenn es nach mir geht: Natürlich wünsche ich mir Siege, am besten gleich in jedem Rennen.“