Noch ehe der Start in die neue Skiweltcup-Saison erfolgt ist, muss das ÖSV-Lager einen Rückschlag hinnehmen. Stefan Brennsteiner wird den Auftakt am Sonntag in Sölden verpassen. Der Riesentorlauf-Spezialist zog sich am Dienstag eine Meniskusverletzung zu und muss rund drei Wochen pausieren.

Während eines Trainingslaufes im Südtiroler Schnalstal verspürte der 31-Jährige bei einem Schwung plötzlich einen Stich im rechten Knie. Eine MRT-Untersuchung in der Privatklinik Hochrum ergab, dass der Innenmeniskus im rechten Knie eingeklemmt und eingerissen ist, jedoch keine Bänder- bzw. Knorpelverletzung vorliegt. Der eingeklemmte Teil des Meniskus wurde noch am Dienstag operativ entfernt.

"Es war eine ganz unspektakuläre Sache. Ich habe im Schwung einen Schlag abbekommen und einen Stich verspürt. Danach hatte ich große Schmerzen und ich habe bereits Böses befürchtet, daher bin ich froh, dass es nicht schlimmer ist. Man muss jetzt schauen, wie die nächsten Wochen mit der Therapie verlaufen, aber ich denke, es ist realistisch, dass ich im Dezember wieder Rennen fahren kann", zeigte sich Brennsteiner noch einigermaßen gefasst.

Das Wetter wird am kommenden Wochenende wohl keinen Strich durch die Rechnung machen. Zwar ziehe in der Nacht auf Samstag eine Kaltfront durch und bringe Firn und "etwas Niederschlag". Die Wolken würden sich dann aber rasch verziehen, hieß es von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck gegenüber der APA - Austria Presse Agentur am Dienstag.

Für den Riesentorlauf der Frauen am Samstag sei dann schon mit trockenem, schönen Wetter zu rechnen. Schwacher Westwind sorge zudem für "gute Sichtverhältnisse, vor allem am Gletscher". Die Temperaturen am Rettenbachferner in rund 3.000 Metern Höhe schätzte der diensthabende Meteorologe auf um die null Grad.

Aufgrund einer "Südwestströmung" würden die Temperaturen am Sonntag dann auf "deutlich mildere" vier bis fünf Grad steigen. Der Südwind würde "im Laufe des Tages deutlich stärker". Alles in allem sprach die ZAMG von einem wettertechnisch "perfekten Rennwochenende" mit viel Sonnenschein.