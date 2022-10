Das Duell Hirscher gegen Kristoffersen hat den Ski-Weltcup über Jahre geprägt. Nun sind Sie Aushängeschild der neuen Skimarke „Van Deer“. Wie hat sich Ihr Verhältnis geändert?

HENRIK KRISTOFFERSEN: Nicht wirklich. Alle kennen unsere Rivalität von früher. Als Marcel seine erste große Kugel gewann (2011/12 in Schladming, Anm.), fuhr ich mein zweites Weltcuprennen. Er war Vorbild für mich, weil er so schnell war und so viel gewonnen hat. Wir hatten viel Respekt füreinander, jetzt arbeiten wir eben zusammen. Wir telefonieren viel ... Marcel sagt mir, was er denkt...