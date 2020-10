Kleine Zeitung +

Weltcup-Auftakt Sölden Das "Erlebnis Live-Sport" ist ohne Zuschauer ... gespenstisch

Man hat alles versucht in Sölden, um den Weltcup-Auftakt so "normal" wie möglich zu gestalten. Aber das Fehlen der Fans kann man eben nicht wettmachen. Also: Strengen wir uns an!