Österreichs Slalom-Herren nützen derzeit die perfekten Bedingungen in Sölden – auch um sich in der Abfahrt zu üben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Manch einem mag ja der Mai derzeit nur in einer Hinsicht zupasskommen: Er lädt nicht wirklich ein, sich im Freien aufzuhalten oder Gesellschaft zu genießen – was in Coronazeiten ohnehin nicht wünschenswert ist. Außer, man ist Skifahrer. Denn die finden derzeit dank der tiefen Temperaturen beste Bedingungen vor. Auf den Gletschern sogar „winterliche“, also perfekte Voraussetzungen, um an den Defiziten zu arbeiten.