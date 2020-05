"Eine Ausnahme-Athletin": Die Reaktionen zum Rücktritt von Anna Veith

Für Tränen der Rührung in der ORF-TV-Sendung zum Rücktritt von Anna Veith haben zahlreiche Wortmeldung von Weggefährten wie Marcel Hirscher, Michaela Kirchgasser oder Lara Gut gesorgt. Hirscher bezeichnete sich dabei als einer der wenigen Österreicher, die die Karriere von Veith (geborene Fenninger) von Kindesbeinen an verfolgt haben.

"Auch ich möchte dir alles Gute für deine Zukunft wünschen und dir von Herzen gratulieren zu dieser Entscheidung. Ich bin mir sicher, es war auch für dich keine leichte Entscheidung, aber du wirst es sehr genießen in Zukunft, auch wenn der Anfang wahrscheinlich auch nicht so einfach ist. Es ist dann doch eine große Umstellung", meinte der vor acht Monaten selbst zurückgetretene Hirscher.

"Von meiner Seite die allergrößte Wertschätzung und Hochachtung vor deiner Leistung. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Österreicher, die wirklich von den ersten Tagen an deine Karriere mitverfolgt hat. Wir sind mehr oder weniger den gleichen steinigen Weg gegangen. Ich habe viel weniger Verletzungen gehabt als du, das war mein großes Glück, aber du warst uns allen ein Vorbild und an dem dürfen wir uns alle orientieren. Alles Gute und ich wünsche dir das Allerbeste für die Zukunft."

Peter Schröcksnadel: "Wünsche dir alles Gute"

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel bedauert trotz vergangener Reibereien ihren Rücktritt, doch wünschte ihr Veith nur Gutes "Ihr Rücktritt ist schade, aber wenn der Körper nicht mehr mitspielt, macht es keinen Sinn. Sie hatte in den letzten Jahren permanent mit Knieproblemen zu kämpfen. Umso bewundernswerter, dass sie bei den letzten Olympischen Spielen noch einmal eine Silbermedaille gewinnen konnte. Anna war, sowohl was ihre Erfolge als auch ihre starke Persönlichkeit betrifft, eine Ausnahme-Athletin, an die man sich lange erinnern wird. Ich wünsche Anna für ihren neuen Lebensabschnitt und ihre Zukunft alles Gute."

Lara Gut: "Österreich sollte stolz sein"

Die Schweizer Skiläuferin Lara Gut lobte vor allem den Menschen Anna Veith: "Du bist eine unglaubliche Sportlerin, das weiß jeder. Du bist ein unglaublicher Mensch, das weiß vielleicht nicht jeder. Du bist ehrgeizig, aber so lieb und hast tausend Mal geholfen, als es um den Gesamt-Weltcup ging. Als wir beide verletzt waren und wir uns gegenseitig geholfen haben. Österreich darf und sollte stolz sein, dich als Athletin gehabt zu haben und vor allem, dass du so ein spezieller Mensch bist."

Tina Maze: "Leute werden sich lange erinnern"

Die deutsche Ex-Athletin Maria Höfl-Riesch sprach von einer "wirklich tollen, sehr erfolgreichen Karriere. Glückwunsch zu diesen vielen grandiosen Erfolgen, die du feiern konntest. Du hast wirklich alles erreicht." Tina Maze erinnerte an einen Zweikampf um den Gesamt-Weltcup bis zum Schluss. "Vielleicht haben wir einen der besten Wettkämpfe im alpinen Skilauf gezeigt und Leute, die es gesehen haben, werden sich eine lange Zeit daran erinnern."

Michaela Kirchgasser: "In mein Herz geschlossen"

Besonders herzlich zeigte sich auch Michaela Kirchgasser. "In deinem Sportlerleben hast du nicht nur als du die großartigen Erfolge gehabt hast, gezeigt, welcher Mensch du bist, sondern vor allem dann, wie es nicht mehr so gut gelaufen ist und du dich so verletzt hast und wieder zurückgekämpft hast. Du hast da deinen Charakter extrem gezeigt und das macht dich als Mensch so aus. Einen Menschen, den ich sehr lieb habe, den ich in meinem Herzen eingeschlossen habe."

Auch Bundespräsiden Alexander van der Bellen gratulierte der Skifahrerin zur Karriere: Liebe Anna Veith! Sie werden immer als eine der erfolgreichsten Schifahrerinnen in Erinnerung bleiben. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!

Toni Giger: "Eine der ganz Großen verlässt die Bühne"

Ebenso ÖSV-Sportdirektor Toni Giger zollte Respekt: "Mit Anna Veith verlässt eine der ganz Großen die Bühne des alpinen Skisports. Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Gesamtweltcupsiegerin, das schaffen nur ganz wenige. Für mich persönlich war es beeindruckend, wie sie mit ihrem eleganten Fahrstil, gepaart mit ihrer Entschlossenheit so viele große Erfolge gefeiert hat. Auch dafür, dass sie nach ihren schweren Verletzungen immer wieder den Anschluss an die Weltspitze geschafft hat, gebührt ihr größter Respekt. Wir sagen Danke für viele herausragende Momente und wünschen Anna viel Gesundheit und Erfolg für die Zukunft."