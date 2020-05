Ski-Abfahrts-Olympiasieger Franz Klammer ist einer der wenigen österreichischen Sportler mit Weltruf. Nun ist ein Spielfilm über den Kärntner in Planung. Er soll 2022 zu den Winterspielen in Peking in die Kinos kommen.

Diese Szene der Franz-Klammer-Olympia-Abfahrt 1976 soll eine Schlüsselszene im Spielfilm werden © APA/DPA/HEINRICH SANDEN

Am 5. Februar 1976 fuhr Franz Klammer in die Geschichtsbücher der Sportwelt. Der Kärntner ging als großer Favorit in die Olympia-Abfahrt am Patscherkofel in Innsbruck. Und der 22-Jährige hielt dem Erwartungsdruck einer ganzen Nation stand und gewann Gold. Noch heute ist der "Ski-Kaiser" einer der wenigen österreichischen Sportler mit Weltruhm. Nun soll dem 66-Jährigen auch ein filmisches Denkmal gesetzt werden. In einem Spielfilm soll gerade dieser einmalige Tag im Leben Klammers die "Hauptrolle" spielen. Produziert wird das Projekt von Jakob Pochlatko.