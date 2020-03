Facebook

Vincent Kriechmayr bleibt ohne Kugel - Absage in Kvitfjell, damit fehlen drei Punkte auf Caviezel © AP

Es ist wie verhext: Kein Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo wegen des Coronavirus und dann spielt auch das Wetter nicht mit. Der letzte Super-G der Saison in Kvitfjell musste am Sonntag wegen Schneefalls und schlechter Bedingungen abgesagt werden - und wurde sogleich ersatzlos gestrichen. Damit ist klar: Österreich bleibt erstmals seit 25 Jahren ohne Weltcupkugel. Denn der Schweizer Mauro Caviezel, ohne einzigen Sieg, liegt in der Endabrechnung drei Punkte vor Vincent Kriechmayr.

"Die Situation war sehr komplex, leider geht nichts", meinte FIS-Renndirektor Markus Waldner im ORF-Interview. Das Problem: Über Nacht hatte es in Norwegen begonnen zu schneien, am Vormittag ging der Schneefall im unteren Teil in Regen um, dazu wurde es neblig. "Es wäre gefährlich gewesen", sagte der Südtiroler. Dazu kam: Der Hubschrauber hätte aus Sicherheitsgründen nicht bis Oslo fliegen können - und mit Hubschrauberabtransporten hat man in Kvitfjell schon negative Erfahrungen.

"Wir haben auch eine Verschiebung auf Montagfrüh geprüft, aber das norwegische Fernsehen hat da die Übertragung leider nicht übernehmen können, dazu war es eine finanzielle Frage", sagte Waldner.

Wieder "geliehene Kugel" für Caviezel

Damit war das einzige, was man am Sonntag in Kvitfjell zu sehen bekam, die Siegerehrung für den Kugelgewinner - in diesem Fall Mauro Caviezel, der drei Punkte vor Kriechmayr gewann. Auch er bekam, wie schon am Samstag Beat Feuz, die "geliehene" Kugel von Henrik Kristoffersen. Denn weil das Finale in Cortina so kurzfristig und endgültig abgesagt worden war, hatte die FIS keine Weltcupkugel mit in Norwegen. "Aber die bekommen alle nach der Saison nachgereicht", sagte Waldner.