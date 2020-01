Coronavirus Saalbach springt für China ein: Abfahrt und Super-G

Noch ist es nicht offiziell, aber es ist so gut wie fix: Die für 15./16. Februar geplant gewesenen China-Rennen der Ski-Herren in Yanqing stehen vor der Absage. Saalbach übernimmt die Rennen: Abfahrt und Super-G am 13. bzw. 14. Februar.