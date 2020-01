Der Norweger Adrian Smiseth Sejersted stürzte in der Herren-Kombination in Wengen und musste in das Krankenhaus geflogen werden.

Kombination in Wengen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Adrian Smiseth Sejersted © AP

Adrian Smiseth Sejersted kam bei der Kombi-Abfahrt in Wengen schwer zu Sturz. Der Norweger war mit der Nummer 37 in das Rennen gegangen und landete in den Fangnetzen. Das Rennen musste für längere Zeit unterbrochen werden.

Der 25-Jährige wurde noch an der Strecke behandelt, in weiterer Folge vom Hubschrauber geborgen und in das Krankenhaus Interlaken geflogen. Laut dem norwegischen Sportdirektor Claus Ryste erlitt Sejersted eine Gehirnerschütterung und eine Schulterverletzung.