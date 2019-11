Facebook

ALPINE SKIING - OESV, training © (c) GEPA pictures/ Mathias Mandl

Die 27-Jährige machte in Anwesenheit von Gruppentrainer Roland Assinger auf der Reiteralm ihre ersten leichten Schwünge und tastete sich mit lockeren Fahrten wieder an das Material heran. Cornelia Hütter nahm sich bewusst viel Zeit für die Rehabilitationsphase und in weiterer Folge für das Aufbautraining und kehrte erst auf die Skier zurück, als das Gefühl dafür "zu 100 Prozent" gegeben war.

„Der 'Back in Action Test' vor dreieinhalb Wochen war bereits sehr gut und es war alles in der Norm, aber für mich persönlich habe ich bemerkt, dass ich noch zwei bis drei Wochen Zeit brauche, bevor ich auf Schnee gehe. Diese Zeit habe ich noch optimal für Kraft- und Konditionseinheiten nutzen können, ohne körperlich Fitness macht es auch keinen Sinn wieder zurück zu kehren", sagte Cornelia Hütter und ergänzte: „Ich habe in den letzten acht Monaten immer wieder im Kopf gehabt, wieder meine ersten Schwünge zu ziehen und es war richtig lässig heute. Es freut mich obendrein sehr, dass das Knie so super mitgespielt und überhaupt nicht reagiert hat.“

Der harte Weg zurück Conny Hütter im Interview: "Der Körper vergisst nicht so schnell!"

Belastung weiter steigern

Die Steirerin wird es in den kommenden Wochen weiterhin langsam angehen und immer wieder nur zwei bis drei Skitage am Stück absolvieren. Ziel ist es dann, die Belastung weiter zu steigern und irgendwann ins Stangentraining einzusteigen.