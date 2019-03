Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Es habe sich nicht anders angefühlt als in den vergangenen Jahren, sagte Marcel Hirscher, nachdem er nach dem Riesentorlauf in Soldeu die erste von heuer drei Kristallkugel in Empfang genommen hatte. "Ein wunderbares Gefühl, mit sehr viel Dankbarkeit und Erleichterung verbunden", sagte der 30-jährige Salzburger. Insgesamt 20 Kugeln wird er am Sonntag sein Eigen nennen.

"Von 20 Kugeln habe ich nie geträumt. Es ist unglaublich, diesen neuen Rekord auf Männerseite zu haben. Das ist viel wert. Das hält ein paar Jahre, irgendwann in der Zukunft wird das wer brechen. Es ist unglaublich, so viele Jahre auf diesem hohen Level zu sein", sagte Hirscher.

Die sechste Kugel im Riesentorlauf würde ihm viel bedeuten, der Riesentorlauf sei seiner Meinung nach das Herz des alpinen Skifahrens. "Wenn du gut im Riesentorlauf bist, kannst du in der Zukunft ein perfekter Slalomfahrer oder ein brillanten Speedfahrer werden." Positiv überrascht war er von Soldeu, das habe er nicht erwartet. "Ich habe mich selber gefragt, kann es möglich sein, keine Frühlingsbedingungen zu haben, obwohl es so warm ist? Das kann es. Wir haben großartige Rennbedingungen. Von mir aus können wir hier jedes Jahr fahren."

Alleiniger ÖSV-Rekordhalter: Alle 67 Weltcup-Siege von Marcel Hirscher zum Durchklicken 13.12. 2009: RTL in Val d'Isere (c) AP (ALESSANDRO TROVATI) 30.01. 2010: RTL in Kranjska Gora (c) GEPA pictures/ Doris Schlagbauer 12.12. 2010: Slalom in Val d'Isere (c) dapd (Giovanni Auletta) 4.12. 2011: RTL in Beaver Creek (c) dapd (Alessandro Trovati) 19.12. 2011: Slalom in Alta Badia (c) dapd (Armando Trovati) 05.01. 2012: Slalom in Zagreb (c) EPA (ANTONIO BAT) 7.1. 2012: RTL in Adelboden (c) EPA (PETER SCHNEIDER) 8.1. 2012: Slalom in Adelboden (c) EPA (PETER KLAUNZER) 24.1. 2012: Slalom in Schladming (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) 18.2. 2012: RTL in Bansko (c) EPA (GEORGI LICOVSKI) 19.2. 2012: Slalom in Bansko (c) EPA (GEORGI LICOVSKI) 17.3. 2012: RTL in Schladming (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) 9.12. 2012: RTL in Val d'Isere (c) GEPA pictures/ Mathias Mandl 18.12. 2012: Slalom in Madonna di Campiglio (c) EPA (ETTORE FERRARI) 6.1. 2013: Slalom in Zagreb (c) EPA (ANTONIO BAT) 13.1. 2013: Slalom in Adelboden (c) EPA (PETER SCHNEIDER) 27.1. 2013: Slalom in Kitzbühel (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT) 29.1. 2013: City Event in Moskau (c) EPA (SERGEI ILNITSKY) 17.11. 2013: Slalom in Levi (c) AP (Markku Ulander) 14.12. 2013: RTL in Val d'Isere (c) AP (Giovanni Auletta) 22.12. 2013: RTL in Alta Badia (c) APA/EPA/ETTORE FERRARI (ETTORE FERRARI) 12.1. 2014: Slalom in Adelboden (c) AP (Giovanni Auletta) 16.3. 2014: Slalom in Lenzerheide (c) AP (Marco Trovati) 26.10. 2014: RTL in Sölden (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT) 12.12. 2014: RTL in Are (c) AP (Marcus Ericsson) 14.12. 2014: Slalom in Are (c) AP (Giovanni Auletta) 21.12. 2014: RTL in Alta Badia (c) APA/EPA/ETTORE FERRARI (ETTORE FERRARI) 6.1. 2015: Slalom in Zagreb (c) AP (Giovanni Auletta) 10.1. 2015: RTL in Adelboden (c) APA/EPA/PETER SCHNEIDER (PETER SCHNEIDER) 1.3. 2015: RTL in Garmisch Partenkirchen (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun 22.3. 2015: Slalom in Meribel (c) GEPA pictures/ Harald Steiner 5.12. 2015: Super G in Beaver Creek (c) AP (Nathan Bilow) 6.12. 2015: RTL in Beaver Creek (c) AP (Nathan Bilow) 12.12. 2015: RTL in Val d'Isere (c) AP (Pier Marco Tacca) 20.12. 2015: RTL in Alta Badia (c) APA/AFP/OLIVIER MORIN (OLIVIER MORIN) 6.1. 2016: Slalom in Santa Caterina Valfurva (c) AP (Pontus Lundahl) 23.2. 2016: City Event in Stockholm (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC/AFP) 5.3. 2016: RTL in Kranjska Gora (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC) 6.3. 2016: Slalom in Kranjska Gora (c) APA/AFP/Lehtikuva/MARTTI KAINULAINEN (MARTTI KAINULAINEN) 13.11. 2016: Slalom in Levi (c) APA/AFP/Lehtikuva/MARTTI KAINULAINEN (MARTTI KAINULAINEN) 18.12. 2016: RTL in Alta Badia (c) AP (Marco Trovati) 22.1. 2017: Slalom in Kitzbühel (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC) 29.1. 2017: RTL in Garmisch (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE) 4.3. 2017: RTL in Kranjska Gora (c) AP (Marco Trovati) 18.3. 2017: RTL in Aspen (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT) 3.12. 2017: RTL in Beaver Creek (c) AP (John Locher) 10.12. 2017: Slalom in Val d'Isere (c) AP (Alessandro Trovati) 17.12. 2017: RTL in Alta Badia (c) AP (Alessandro Trovati) 22.12. 2017: Slalom in Madonna di Campiglio (c) AP (Alessandro Trovati) 4.1. 2018: Slalom in Zagreb (c) APA/AFP/- (-) 6.1. 2018: RTL in Adelboden (c) APA/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER (PETER SCHNEIDER) 7.1. 2018: Slalom in Adelboden APA 14.1. 2018: Slalom in Wengen (c) APA/AFP/FABRICE COFFRINI (FABRICE COFFRINI) 23.1. 2018: Slalom in Schladming (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) 28.1. 2018: RTL in Garmisch Partenkirchen (c) APA/dpa/Stephan Jansen (Stephan Jansen) 3.3. 2018: RTL in Kranjska Gora (c) AP (Alessandro Trovati) 4.3. 2018: Slalom in Kranjska Gora (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC) 17.3. 2018: RTL in Are (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) 18.11. 2018: Slalom in Levi (c) AP (Gabriele Facciotti) 2.12.2018: Riesentorlauf in Zagreb AP 8.12. 2018: RTL in Val d'Isere (c) APA/AFP/JEFF PACHOUD (JEFF PACHOUD) 16.12. 2018: RTL in Alta Badia (c) AP (Marco Trovati) 17.12. 2018: Parallel-RTL in Alta Badia (c) AP (Marco Trovati) 20.12.2018: Slalom in Saalbach APA/BARBARA GINDL 6.1.2018: Slalom in Zagreb AP 12.1.2019: Riesentorlauf in Adelboden AP 29. 1. 2019: Slalom in Schladming GEPA pictures 1/67

Mit seinem Rennen war er nicht zufrieden, als Sechster hatte er 1,74 Sekunden Rückstand auf den französischen Sieger Alexis Pinturault. "Das war nicht unbedingt das, war wir uns erwartet oder erhofft haben", kommentierte Hirscher seinen Tagesrang. "Ich kann mit nicht vorwerfen, dass ich nicht gekämpft habe, dass ich es nicht probiert habe. Aber es sind andere momentan einfach die Besseren."

Die Pistenverhältnisse seien tipptopp gewesen, andere würden da auch fahren können, das müsste er auch zusammenbringen. Auch am Saisonende wollte er noch Leistung bringen. "Wenn man das nicht mehr glaubt, braucht man nicht herfahren. Man könnte schon herfahren und die Pokale holen, aber dann ist es gescheiter, ich stelle mich wie ihr im kurzen Leiberl hierher."