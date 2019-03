Mikaela Shiffrin holte sich beim Weltcupfinale in Soldeu/Andorra mit Platz vier die nächste Disziplinenwertung. Der Sieg beim heutigen Super-G ging an die Deutsche Viktoria Rebensburg vor einer Österreicherin: Tamara Tippler.

Mikaela Shiffrin ließ nichts anbrennen © APA/AFP/MICHAL CIZEK

Der Liveticker zum Nachlesen!

Super-G-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin ging mit 300 Punkten - alle drei Rennen, die sie im Weltcup bestritt, gewann sie - als Führende in das letzte Rennen beim Weltcupfinale in Soldeu/Andorra. Sie wurde heute nur noch von Tina Weirather (LIE/268) und Nicole Schmidhofer (253) herausgefordert. Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel konnte nach der am Dienstag im Training erlittenen Knieverletzung nicht mehr eingreifen.

Während die Liechtensteinerin Weirather ausschied, gelang Schmidhofer Rang vier, ex aequo mit Shiffrin. Aber auch ein Sieg hätte der Steirerin nicht zum Gewinn der Disziplinenwertung gereicht. Für Shiffrin, die gestern ihren 24. Geburtstag gefeiert hat, ist es die erste Super-G-Kugel.

Den Sieg schnappte sich heute Viktoria Rebensburg, die Deutsche fing die Langzeitführende Tamara Tippler noch um 15 Hundertstel ab. Ebenfalls aufs Podest schaffte es Federica Brignone aus Italien (+0,34).

Mehr Informationen in Kürze!