Manuel Feller und Marco Schwarz © GEPA pictures

Die Saison von Marco Schwarz ist zu Ende. Der Kärntner verletzte sich am Freitag im Super-G der Kombination in Bansko schwer am Knie. Das vordere Kreuzband und der Meniskus sind gerissen, der dreifache Medaillengewinner der WM in Aare wurde noch gestern operiert.

Schwarz ist nicht der erste, der sich in dieser Saison verletzte, Kritik wurde nach der schweren Knieverletzung wieder laut. Matthias Mayer, Marcel Hirscher und Alexis Pinturault haben bereits ihr Unverständnis zum Ausdruck gebracht - jetzt hat sich auch Manuel Feller zu Wort gemeldet.

In einer Instagram-Story wünscht Feller, der am Sonntag im Riesentorlauf starten wird, schwarz gute Besserung - nicht ohne Seitenhieb. "Resultat eines sinnlosen Zielsprunges, in Kombination mit einem sinnloseren Rennkalender?", fragt er. Und es ist offensichtlich, dass es als eine rhetorische Frage zu verstehen ist.

© Instagram Manuel Feller