Der alpine Skizirkus fordert in diesem Jahr viele Opfer. Nun muss auch die Schweizer Olympiasiegerin Michelle Gisin auf die Weltmeisterschaft in Are verzichten: Knorpelschädigung und eine Kreuzbandzerrung am rechten Knie.

Michelle Gisin

Die Schweizer Skirennläuferin Michelle Gisin muss ihre Saison verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Die Kombinations-Olympiasiegerin hat sich am Samstag im Weltcup-Super-G von Garmisch-Partenkirchen eine Knorpelschädigung sowie eine Kreuzbandzerrung am rechten Knie zugezogen. Dies ergab die genaue medizinische Abklärung nach ihrer Rückkehr in die Schweiz.

Die 25-Jährige wird sich in den nächsten Tagen einer Operation unterziehen und fällt damit für den Rest der Saison mit der anstehenden WM in Aare aus. Gisin stand in diesem Winter bisher zweimal auf dem Podest - als Zweite und Dritte in den beiden Abfahrten in Lake Louise. Auch im Super-G sowie im Slalom hat sie Top-5-Platzierungen vorzuweisen.

Ski alpin: Die verletzten Damen Elisabeth Kappaurer: Schien- und Wadenbeinbruch linker Unterschenkel beim RTL-Training in Saas Fee (Schweiz) Ende September (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) Sabrina Maier: Schien- und Wadenbeinbruch bei Speed-Training Mitte November in Copper Mountain (USA) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Christine Scheyer: Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie sowie Impressionsfraktur des Oberschenkels, erlitten am 2. Dezember im Super-G von Lake Louise (c) AP (Alexandra Wey) Cornelia Hütter: Knorpelfraktur an rechter Oberschenkelrolle, erlitten am 2. Dezember im Super-G von Lake Louise. 5 Wochen Pause (c) AP (Frank Gunn) Katharina Gallhuber: Riss vorderes Kreuzband und Innenmeniskusriss im rechten Knie am 14. Dezember beim Slalom-Training auf dem Semmering (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl) Rosina Schneeberger: Außenknöchelfraktur und Operation nach Sturz bei Europacuprennen in Zauchensee im Dezember und acht Wochen Pause (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien) Stephanie Brunner: Kreuzband- und Innenmeniskusriss links beim RTL-Training am 11. Jänner in Pozza di Fassa (c) GEPA pictures/ Harald Steiner Anna Veith: Kreuzbandriss rechts beim RTL-Training am 12. Jänner in Pozza di Fassa (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber Cornelia Hütter: Innenbandeinriss im Knie und Muskelfaserriss in der Wade bei der Abfahrt in Garmisch. GEPA pictures 1/9

Auch ihr Bruder Marc Gisin ist für die kommenden Monate außer Gefecht. Er hatte sich im Dezember in der Abfahrt von Gröden schwere Kopf- und Rückenverletzungen zugezogen.