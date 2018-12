Facebook

Michelle Gisin in Gröden © APA/AFP/TIZIANA FABI

Es war alles andere als leicht für Michelle Gisin. Am Sonntag war ihr Bruder Marc in der Abfahrt der Herren auf der Saslong bei den Kamelbuckeln schwer gestürzt, man befürchtete das Schlimmste. Und schon am Dienstag musste die 25-Jährige auf derselben Piste ins Abfahrtstraining. Und im Rennen fuhr sie schließlich auf den 18. Platz. Doch das war an diesem Tag fast nebensächlich.