Einer der Größten kündigte in Kitzbühel seinen Abschied an: Aksel Lund Svindal wird in Åre seine Laufbahn beenden. „Ich kann ab jetzt genießen!“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aksel Lund Svindal © (c) AP (Shinichiro Tanaka)

Es war keine Überraschung, dass es passiert ist. Man musste damit rechnen, dass Aksel Lund Svindal bald den Schlussstrich zieht. „Ich fühle, dass das Ende naht“, hatte er erst in Wengen in einem Interview mit der „Tiroler Tageszeitung“ erklärt. Der große Kämpfer gibt den Kampf auf, die eigene Gesundheit ist dem 36-Jährigen letztlich doch wichtiger, die Schmerzen im lädierten Knie waren einfach zu groß. „Ich wusste schon im Frühjahr, dass dieses Jahr ein besonderes werden würde, nicht so wie die davor. Ich wusste, dass ich mitunter ein paar Rennen werde auslassen müssen. Aber Bormio und Kitzbühel auslassen zu müssen, das war hart. Vor allem die Entscheidung zu treffen, nicht mitzufahren, die tut weh. Und es ist nicht einfach, irgendwann sollte man dann einmal eine Entscheidung treffen“, sagte er am Sonntag im Zielraum.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.