Anna Veith sieht sich in der Lage wieder zurückzukommen. Die Entscheidung, ob sie ein neuerliches Comeback wagt, wird erst in einigen Wochen getroffen. Zuletzt hat auch ein mögliches Karriereende für die Salzburgerin eine Rolle gespielt.

Anna Veith © GEPA

Österreichs Ski-Star Anna Veith traut sich nach ihrem vor zwei Wochen erlittenen Kreuzbandriss ein neuerliches Comeback zu. In der am Sonntag ausgestrahlten Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" sagte die Salzburgerin: "Ich fühle mich in der Lage, wieder zurückzukommen." Anfang April will Veith mit einer gezielten Therapie und koordinativem Training beginnen. "Ich bin froh dass die OP gut verlaufen ist und dass es mir jetzt eigentlich recht gut geht, ich kann es schon gut bewegen, habe wenig Schwellungen und keine Schmerzen."

Kommentar zur neuerlichen Verletzung von Anna Veith.

Die endgültige Entscheidung über ihre weitere Karriere möchte die Olympiasiegerin in Ruhe fällen. "Das wird sicher erst in der Abschlussphase der Reha passieren, wenn ich merke, es ist eine gute körperliche Voraussetzung wieder da, dann werde ich spüren, ob es weitergeht oder ob ich mit dem zufrieden bin, was ich bis jetzt geleistet hab. Ich denke, es wird schon noch einige Monate dauern", erklärte die 29-Jährige.

Veith hat in den letzten Wochen aber auch an ein Karriereende gedacht. "Das ist auch ok, weil tief drinnen hat man öfter negative Gedanken und ich denk auch, dass man das zulassen muss, aber das heißt jetzt auch nicht dass es beschlossen ist."