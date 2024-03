Im Podcast „Wos dahinter steckt“ von Teamkollegin Conny Hütter erklärte ÖSV-Ass Tamara Tippler, dass sie beim am Samstag startenden Weltcupfinale in Saalbach als Vorläuferin auf die Skipiste zurückkehren wird. Und das nur sechs Monate, nachdem sie Mutter von Tochter Mia geworden ist. „Mein Ziel war es immer, dass ich bei den letzten Rennen als Vorläuferin starten kann und so fit bin, dass ich das schaffe. Jeder, der ein Kind bekommen hat, weiß, dass das eine Challenge ist. Da verändert sich der ganze Körper, man stellt sich das so einfach vor“, betont die Steirerin im Podcast.

So fange man laut der 32-Jährigen prinzipiell wieder bei null an. Mittlerweile habe Tippler sechs Trainingstage auf Schnee vorzuweisen - darunter auch eine Super-G-Einheit mit dem österreichischen Herren-Team. „Jetzt schauen wir, was beim Vorlauf rauskommt“, sagt die Steirerin, die sich über ihre weiteren Zukunftspläne nicht konkret geäußert hat.