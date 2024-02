Am 12. März 2023 verabschiedete sich Tamara Tippler aus dem Skizirkus, Ende September wurden das Ski-Ass und ihr Partner Oliver Eltern der kleinen Mia. Seitdem stellt sich die Frage, ob die Speed-Spezialistin nochmals in den professionellen Skisport zurückkehren wird. Würde sich die 32-Jährige dazu entschließen, wäre sie die erste Mama im Weltcup-Tross. Gegenüber dem Schweizer „Blick“ erzählte die Steirerin nun von ihrem Mutterglück: „Es ist schon was anderes als zu zweit. Mia bestimmt das Tempo. Aber es ist wunderschön, wir sind ein gutes Team. Und wenn sie neben uns in der Früh aufwacht und wir zusammen aufstehen, ist das sehr süß.“

Trotzdem schließt die gebürtige Rottenmannerin ein Comeback nicht aus. So hat Tippler nach wie vor die Heim-WM 2025 in Saalbach im Visier. „Natürlich, ich bin noch immer mit Leidenschaft und Ehrgeiz Skifahrerin“, betonte sie erst kürzlich bei einem Schulskitag auf der Teichalm gegenüber der Kleinen Zeitung, „aber um bei einer WM dabei sein zu können, gehören auch viele Trainings dazu.“ Gegenüber dem „Blick“ konkretisiert die Österreicherin dann: „Ich werde selber entscheiden, ob ich das Risiko nochmals auf mich nehmen will, mit 130 km/h über die Piste zu donnern. Ich will irgendwann auch wieder mit Stangen trainieren. Dann werde ich mich fragen: Habe ich den Mut, nochmals alles zu riskieren? So werde ich auf mein Bauchgefühl hören.“

Als Mutter vorsichtiger

Auf die Frage, warum sie denkt, dass es keine Mütter im Skirennsport gebe, sagt Tippler: „Man will sein Leben nicht riskieren, wenn man ein kleines Kind hat, das auf dich wartet.“ Natürlich könne etwas Schlimmes passieren. „Das ist aber beim Autofahren auch der Fall.“