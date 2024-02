Live. Die Speed-Männer bestreiten in Kvitfjell am Samstag eine Abfahrt. Hier verpassen Sie ab 12 Uhr nichts!

Die Ausgangslage: Mit schwierigen äußeren Umständen gilt es an diesem Wochenende beim Ski-Weltcup in Kvitfjell fertig zu werden. Auf die Piste, auf der die vorletzte Abfahrt dieser Alpin-Saison gefahren werden soll, kam noch einmal Neuschnee. Im extrem verkürzten Training am Freitag stürzten Adrian Smiseth Sejersted und Cyprien Sarrazin und verletzten sich.

Die Favoriten: Nach dem schweren Sturz von Cyprien Sarrazin deutet alles auf den nächsten Sieg von Marco Odermatt hin. Im Abfahrts-Weltcup sind der Schweizer und Sarrazin nur durch sechs Punkte voneinander getrennt. In Kvitfjell könnte daher vorzeitig die Entscheidung fallen, wenn Odermatt gewinnt. Wirklich ernst wird es im Zweikampf um die Kristallkugel wahrscheinlich aber erst beim Finale in Saalbach Mitte März. Schnellster im Abschlusstraining war der Franzose Ken Caillot, der auf den 50 Fahrsekunden mit zwei anspruchsvollen Kurven seinen Landsmann Adrien Fresquet knapp hinter sich ließ.

Die Österreicher: ÖSV-Ass Vincent Kriechmayr will trotz der schwierigen Bedingungen das Beste aus der Situation in Kvitfjell machen. „Ich will unbedingt noch auf einmal aufs Podest fahren“, sagte er. Bester Österreicher im Training war Otmar Striedinger als 15., Raphael Haaser war 16. und Kriechmayr 22. Stefan Rieser wurde als 32. geführt. In Hinblick auf das Rennen hat die Ergebnisliste praktisch null Aussagekraft.