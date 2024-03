Das war ein Saisonfinish par excellence. Mit einem achten, drei sechsten sowie einem fünften Rang ist Österreichs Biathlon-Ass Anna Gandler in Übersee an die Weltspitze vorgedrungen. Und das trotz ihrer „Hassliebe“: Höhenlage. „Das hätte ich mir unter diesen Voraussetzungen nie erwartet. Es war unglaublich und ich sehe, was möglich sein kann.“