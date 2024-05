Im Jahr 2004 legte Österreichs Männer-Nationalteam unter der Anleitung von Lars Bergström eine denkwürdige WM hin. Vor exakt 20 Jahren schlug Österreich Frankreich 6:0, holte ein 2:2 gegen Kanada und ein 4:4 gegen die Schweiz, nachdem man nach fulminantem Start schon 4:1 vorne gelegen hatte. Ort des Geschehens, das Österreich am Ende Platz elf bescherte, war die Prag Arena.

Dort, wo Österreich dieser Tage um den Klassenerhalt in der A-Gruppe kämpft, führte Dieter Kalt die rot-weiß-rote Truppe, in der auch die heutigen ÖEHV-Co-Trainer Markus Peintner und Christoph Brandner dabei waren, als Kapitän aufs Eis und erinnert sich zurück: „Das war wohl meine schönste von den 17 Weltmeisterschaften. Alle Spieler meiner Generation waren da so richtig in ihrer besten Zeit und dazu kam noch ein junger Thomas Vanek als aufgehender Stern am Eishockeyhimmel. Dass wir uns auch alle lange und gut kannten, eine tolle Stimmung im Team herrschte und dazu noch alle fit waren, hat uns natürlich ausgezeichnet.“

Kalt und Divis im Kampf gegen Team Canada © AP / Chuck Stoody

Jetzt ist Kalt zurück auf der großen Bühne, der rund 17.400 Fans fassenden und 2002 gebauten Halle – in gänzlich anderer Funktion. Ihm wurde die Ehre zu Teil, als IIHF-Botschafter am Turnier teilzunehmen. „IIHF-Vizepräsident und OK-Chef des Turniers, Petr Briza kam auf mich zu, das nahm ich natürlich gerne an. Wir trafen uns ja schon vor dem Turnier, da war beispielsweise auch Jaromir Jagr dabei, es waren schöne Tage, die wir auch zu Werbezwecken für die WM genutzt haben“, erzählt Kalt, der mit der ganzen Familie in Prag neben den Spielen auch Zeit für Sightseeing findet.

Dieter Kalt mit den Botschafter Kollegen um Jaromir Jagr (3. von links) © Kk/privat

Sein Aufgabenbereich, die Repräsentanz Österreichs, nimmt Kalt in dieser Woche bei den Spielen gegen Finnland und Tschechien so richtig wahr: „Da sind wir vom Weltverband eingeladen, uns mit einigen Persönlichkeiten aus der Eishockeywelt zu treffen. International habe ich mich immer wohlgefühlt, da treffen immer Spieler aufeinander, die Karrierewege in den gleichen Generationen zusammen gehen, egal ob als Mitspieler oder Gegner. Wenn man sich dann wieder trifft, hat man sofort eine gewisse Bindung.“

„Österreich muss als Einheit auftreten“

Seinem Nationalteam drückt Kalt natürlich fest die Daumen, „auch wenn der Start jetzt nicht wie verhofft gelaufen ist, haben wir doch die Klasse“, ist sich der Ex-Kapitän sicher und fügt an: „Sie müssen es aber schaffen, als Einheit aufzutreten und einheitlich zu agieren.“