Ervin Dragšič bleibt Grazer. „Hier erfahre ich den Respekt von beiden Seiten“, sagt der Slowene, „ich komme mit den Spielern und dem Vorstand gut zurecht.“ Als Trainer hat der Slowene in der abgelaufenen Saison den UBSC in das Liga-Finale gegen Oberwart und das Cup-Halbfinale geführt und nun hat er seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. „Ich hatte ein paar Angebote, aber es geht nicht nur um Geld. Ich brauche eine andere Motivation und Ziele.“ Er will mit Graz einen Titel: „Wir werden Jahr für Jahr besser und schaffen Historisches im Klub. Wir waren im Finale der Liga und im Pokalfinale“, sagt er, „auch wenn wir nicht zu den Favoriten gehören: Jetzt will ich was gewinnen.“ Auch der Verein wollte die Zusammenarbeit verlängern und somit wird der 49-Jährige im Herbst in seine achte Saison bei Graz gehen und auch bei „Co“ Dimitris Sarikas stehen die Vorzeichen auf Verlängerung. „Wir hatten einige Anfragen und auch Angebote für den Trainerjob erhalten“, sagt Manager Michael Fuchs, „aber für uns war vollkommen klar, dass das nur eine Option für den Notfall ist.“