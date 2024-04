Heiko Gigler ist ein wahrer Riese. Mit der Gardelänge von 1,92 Metern und muskelbepackten 95 Kilogramm steht er auf dem Startblock und hechtet ins Wasser. „So schwer war ich noch nie. Ich bin physisch in Topform“, sagt er. Gigler befindet sich in den letzten Vorbereitungen für die ATUS Trophy in Graz, das wichtigste Schwimmmeeting in Österreich, wie er sagt. Und das nicht nur, weil es in seinem „Wohnzimmer“ stattfindet. Der Kärntner lebt seit Jahren in Graz und trainiert in der Auster. „Die Trophy hat international schon einen sehr guten Namen und ist immer gut besetzt“. Allein die Meldeliste des heimischen Verbandes gibt ihm recht: Neben Felix Auböck ist mit Simon Bucher, Valentin Bayer, Bernhard Reitshammer und Gigler die für Olympia qualifizierte 4x100-Lagen-Staffel am Start.