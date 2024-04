Als frisch gekürte österreichische Meisterin im Sprint hat Johanna Hiemer in Cortina d‘Ampezzo die Ehre, ihre beste Saison zu Ende zu bringen. Nach insgesamt drei Weltcuppodestplätzen hat die Schladmingerin in Italien die Chance auf weitere. Hiemer wird in allen vier Disziplinen an den Start gehen. „Ich hatte bisher schon eine tolle Saison“, sagt die zweifache Mutter, „momentan stehe ich im Gesamtweltcup und dem Vertical auf Platz fünf und im Individual sogar auf Rang drei.“