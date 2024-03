Teresa Stadlober hat beim Weltcup-Finale der Langläufer am Samstag in Falun über 10 km klassisch das Podest verpasst und wurde Vierte. Die 31-jährige Salzburgerin, die schon vor einer Woche beim 50-km-Klassiker auf dem Holmenkollen knapp Vierte geworden war, fehlten nur 2,9 Sekunden auf das Podest. Es wäre ihr erster Weltcup-Stockerlplatz seit vier Jahren gewesen. Der Sieg ging an die Finnin Kerttu Niskanen nach 30:01,3 Minuten, sie kam 12,9 Sekunden vor Stadlober ins Ziel.