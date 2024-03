Nicht all zu viele Menschen können von sich behaupten, Valentino Rossi auf einer Rennstrecke in die Schranken verwiesen zu haben. „Das war ein brutal gutes Rennen“, sagte Klaus Bachler. Der Murtaler steuerte bei den 1812 Kilometern von Karat zum ersten Mal in seiner Karriere einen Boliden bei der Langstrecken-WM (WEC) und sicherte sich prompt mit dem Team von Manthey Pure Rxing den Sieg in der GT3-Klasse, Rossi und Co. belegten Rang vier. „Hier dabei zu sein, war mein Ziel und es ist ein Privileg“, sagte der Murtaler.