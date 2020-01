Facebook

Wer hat heute die Nase in Zauchensee vorne: Petra Vlhova oder Mikaela Shiffrin? © GEPA pictures

Am heutigen Sonntag kommen Sportliebhaber voll auf ihre Kosten. Von früh bis spät wird Live-Sport im TV (hier geht's zu den TV-Tipps) oder via Kleine-Zeitung-Liveticker in unserem Sportcenter serviert.

Unter anderem erwartet Ski-Fans die Kombination der Damen in Zauchensee und damit das Duell zwischen Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin. Die Herren bestreiten in Adelboden einen Weltcup-Slalom.

Noch eine Spur früher müssen die Tennis-Fans aufstehen, wenn sie das ATP-Cup-Finale in Australien zwischen Spanien und Serbien nicht verpassen wollen.

Bei der Handball-EM steht Österreichs zweites Spiel auf dem Programm. Nach dem Sieg gegen Tschechien wartet heute die Ukraine.

Hier liefern wir Ihnen eine Übersicht, was heute wann wo los ist:

SKI ALPIN 9.15 Uhr: Die Kombination der Damen in Zauchensee startet mit dem Super-G, der Slalom beginnt um 11.45 Uhr. Hier finden Sie den Liveticker!

Die Kombination der Damen in Zauchensee startet mit dem Super-G, der Slalom beginnt um 11.45 Uhr. 10.30 Uhr: Adelboden ist Schauplatz eines Herren-Slaloms. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr. Hier finden Sie den Liveticker!

TENNIS 8.30 Uhr: Das ATP-Cup-Finale zwischen Spanien und Serbien startet mit dem Duell Roberto Bautista Agut gegen Dusan Lajovic. Im Anschluss trifft Rafael Nadal auf Novak Djokovic. Hier finden Sie den Liveticker!

HANDBALL 18.15 Uhr: Kann Österreich nach Tschechien auch die Ukraine besiegen? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte!

SKI NORDISCH 9.30 Uhr : Die Nordischen Kombinierer springen in Val die Fiemme, um 14 Uhr steht im Teamsprint zweimal der 7,5-Kilometer-Langlauf auf dem Programm.

: Die Nordischen Kombinierer springen in Val die Fiemme, um 14 Uhr steht im Teamsprint zweimal der 7,5-Kilometer-Langlauf auf dem Programm. 13.30 Uhr: In Dresden hält der Langlauf-Weltcup, wo heute der Teamsprint über die Bühne geht.

In Dresden hält der Langlauf-Weltcup, wo heute der Teamsprint über die Bühne geht. 16.30 Uhr: In Val di Fiemme steht die zweite Einzel-Konkurrenz der Skispringer auf dem Programm. Hier finden Sie den Liveticker!

FUSSBALL 12.30 Uhr: In Italien startet der Tag für die Tifosi mit dem Duell Udinese gegen Sassuolo, der Höhepunkt findet aber erst am Abend statt: Um 20.45 Uhr empfängt AS Rom den Rekordmeister Juventus Turin. Hier finden Sie Spielplan, Liveticker und Tabelle!

In Italien startet der Tag für die Tifosi mit dem Duell Udinese gegen Sassuolo, der Höhepunkt findet aber erst am Abend statt: Um 20.45 Uhr empfängt AS Rom den Rekordmeister Juventus Turin. 15.00 Uhr: In Frankreich wird die 20. Runde der höchsten Liga ausgetragen, das Topspiel findet in Paris statt: PSG empfängt Monaco (21 Uhr). Hier finden Sie Spielplan, Liveticker und Tabelle!

In Frankreich wird die 20. Runde der höchsten Liga ausgetragen, das Topspiel findet in Paris statt: PSG empfängt Monaco (21 Uhr). 15.00 Uhr: Die letzten beiden Spiele der 22. Runde der Premier League lauten Bournemouth - Watford und Aston Villa - Manchester City. Hier finden Sie Spielplan, Liveticker und Tabelle!

BIATHLON 12.45 Uhr: Der Weltcup-Tross hält in Oberhof, wo zu Mittag der Damen-Massenstart (12,5 km) auf dem Programm steht.

Der Weltcup-Tross hält in Oberhof, wo zu Mittag der Damen-Massenstart (12,5 km) auf dem Programm steht. 14.30 Uhr: Im Anschluss müssen die Herren - ebenfalls im Massenstart - 15 Kilometer absolvieren.