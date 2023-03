Es kribbelt schon bei Paul Verbnjak. Nach der WM in Spanien steht mit dem Heimweltcup am Wochenende in Schladming das nächste, absolute Highlight an. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, das ist etwas Besonders. Das letzte Mal in Österreich sind wir in Bischofshofen 2018 gestartet und das war auch so quasi mein Einstand im Weltcup, damals bei den Junioren“, erinnert sich Verbnjak. Der 21-jährige zeigte bei der WM in seiner Spezialdisziplin, dem „Vertical Race“, bereits mit Platz sieben in der Seniorenklasse seine tolle Form unter Beweis. Das reichte in der U23-Wertung damals auch für Bronze. „Im Endeffekt zählt die Eliteklasse, darauf liegt ganz klar mein Fokus. Ich will im Vertical wieder in die Top-Ten laufen, in Bestform kann es auch weiter nach vorne gehen“, ist Verbnjak vor seinem Lieblingsrennen am Sonntag selbstbewusst.