Live. Dennis Novak hat im Halbfinale der Layjet Open in Bad Waltersdorf Vit Kopriva mit 3:6, 7:6, 6:2 besiegt und trifft nun im Endspiel auf den Italiener Andrea Pellegrino. Hier sind Sie live dabei!

Nachdem das Halbfinale der Layjet Open in Bad Waltersdorf zwischen Dennis Novak und Vit Kopriva beim Stand von 3:6, 7:6 am Sonntag wegen Dunkelheit unterbrochen werden musste, machte der Lokalmatador am Montagvormittag im dritten Satz kurzen Prozess mit dem Tschechen und entschied den Entscheidungssatz souverän mit 6:2. Im Anschluss trifft der 30-Jährige im Endspiel nun auf den Italiener Andrea Pellegrino, hier sind Sie live dabei!