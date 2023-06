Keine Frage, Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa zählen zu den großen Hinguckern in der Tennisszene. Sowohl, was ihre sportlichen Künste, als auch ihr Aussehen betrifft. Nach einem Video, in dem Badosa die blonde Mähne von Tsitsipas zu einem kleinen Zopf flechtet, umarmt und ihn mit einem Küsschen beglückt, kamen Gerüchte über eine Beziehung der beiden Superstars auf. .

Nun besätigte der 24-Jährige diese Gerüchte gegenüber der deutschen "Bild". "Ja, wir sind ein Paar." Im Interview sprach er sogar davon, dass er in Badosa seine "Seelenverwandte" gefunden habe. Die gebürtige US-Amerikanerin denke demnach gleich. "Es ist sehr selten, dass du deine Seelenverwandte findest. Wenn Sie Paula fragen, sagt sie Ihnen exakt dasselbe", spricht Tsitsipas für seine um ein Jahr ältere Lebensgefährtin.

Die beiden wären übrigens nicht das einzige Traumpaar im Tennis-Zirkus. So schweben Elena Switolina und Gael Monfils, die mittlerweile geheiratet haben und Eltern geworden sind, schon lange auf Wolke sieben. Auch Dominic Thiem und Kristina Mladenovic standen einst für geraume Zeit im Mittelpunkt. Das berühmteste Tennispaar bilden aber freilich Steffi Graf und Andre Agassi.