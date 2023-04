Denkbar schlecht ist Dominic Thiem in das heurige Tennis-Jahr gestartet, lediglich ein einziger Sieg stand bis Anfang der Woche auf der Habenseite. In Estoril lief es eine Spur besser, der Lichtenwörther besiegte seinen Landsmann Sebastian Ofner und Jungstar Ben Shelton.

Im Viertelfinale folgte jedoch das glatte Aus gegen Quentin Halys – und rund 24 Stunden später auch jenes von Trainer Nicolas Massu. Diese Entscheidung machte der 29-Jährige am Ostersamstag um 19 Uhr via soziale Medien öffentlich:

"Was für eine unglaubliche Reise ... Angefangen hat alles Anfang 2019 – du bist mit deiner unglaublichen Energie und extremen Liebe zum Sport gekommen. So haben wir die US Open und Indian Wells gewonnen.

Aber wir haben auch das Finale der Australian Open, der French Open und zweimal bei den Nitto ATP Finals erreicht. Ich denke, das zeigt, dass wir ein unglaubliches Team sind. Aber leider hat alles ein Ende und dieses Ende kam jetzt. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir ab nächster Woche verschiedene Wege gehen werden. Danke von ganzem Herzen für diese unglaubliche und schöne Zeit, Nico. Ich wünsche dir nur das Beste und unsere Freundschaft wird ewig dauern."

Wer nun in die Fußstapfen des Chilenen tritt und ob es weitere personelle Änderungen im Team Thiem geben wird, ist bis dato noch nicht bekannt. Fix ist, dass die ehemalige Nummer drei der Welt am kommenden Montag dank einer Wildcard in Monte Carlo in der ersten Runde auf den Franzosen Richard Gasquet trifft.