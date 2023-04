Seit Anfang 2019 war Dominic Thiem unter den Fittichen von Nicolas Massu. Die Erfolge, die die beiden gemeinsam einfuhren? Der Gewinn der US Open 2020 und der Titel in Indian Wells 2019, darüber hinaus noch Finalteilnahmen bei den Australian und French Open sowie bei den ATP Finals. Das sind Fakten, die nicht wegzudiskutieren sind, aber dennoch nur die halbe Wahrheit widerspiegeln. Denn Massu genoss den Luxus, einen fertigen Spieler übernehmen zu dürfen. Einen Spieler, dessen wohl gesamtes technisches und spielerisches Rüstzeug auf Günter Bresnik zurückzuführen ist. Der Wiener Startrainer war es, der Dominic Thiem über fast zwei Jahrzehnte formte und an die Spitze führte, ehe es 2019 zur (unschönen) Trennung kam.

Spätestens seit der Saison 2021 ging die Formkurve bei Thiem bergab, die großen Erfolge blieben aus. Mitverantwortlich dafür war natürlich auch die schwere Handgelenksverletzung, aber Massu ist es auch danach nicht gelungen, Thiem wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Der nun erfolgte Schritt war also logisch (und auch überfällig).

Dominic Thiem ist 29 Jahre alt. Genug Zeit also, um sich wieder in die Weltspitze zu spielen. Mit dem richtigen Trainer an seiner Seite ist es ihm auch zuzutrauen.