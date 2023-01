Tennisstar Novak Djokovic unterstützt die Kritik von Andy Murray an den langen "Nachtschichten" bei den Australian Open in Melbourne. Nachtpartien seien für die Spieler "zermürbend", erklärte der Serbe am Samstag. "Der Schlafrhythmus wird völlig gestört, und man hat nicht genug Zeit, um sich für ein weiteres Fünf-Satz-Spiel zu erholen." Murray hatte sich beklagt, nachdem sein Fünf-Satz-Sieg gegen Thanasi Kokkinakis (AUS) in Runde zwei erst nach 4.00 Uhr früh geendet hatte.

Der Schotte hatte von einer "Farce" gesprochen und die Kritik am Samstag nach seinem Ausscheiden gegen den Spanier Roberto Bautista Agut wiederholt. Ginge es nach Djokovic, dann sollten die Turnierorganisatoren bei der Ansetzung der Matches die Wünsche der Athleten berücksichtigen. Allerdings machte sich der 35-Jährige keine Illusionen, da es darauf ankomme, "was die Fernsehsender haben wollen. Das ist der ultimative Entscheidungsträger".

Dennoch forderte der neunfache Australian-Open-Gewinner: "Es muss etwas am Zeitplan geändert werden, nachdem, was wir dieses Jahr gesehen haben." Djokovic trifft am Montag im Achtelfinale auf den Australier Alex de Minaur.