Mit großer Nervenstärke hat Frances Tiafoe seinen Siegeszug bei den US Open im Tennis in New York fortgesetzt und das Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige zeigte beim 7:6(3),7:6(0),6:4-Erfolg im Viertelfinale am Mittwoch gegen den Russen Andrei Rubljow vor allem in den Tie-Breaks seine enormen Qualitäten und zog beim Heimturnier als erster US-Amerikaner seit Andy Roddick 2006 in die Runde der besten vier ein.

Im Halbfinale trifft der als Nummer 22 gesetzte Tiafoe, der im Achtelfinale Spaniens Superstar Rafael Nadal aus dem Wettbewerb geworfen hatte, auf den Sieger des Duells Carlos Alcaraz (Spanien) gegen Jannik Sinner (Italien). "Ich fühle mich auf Plätzen wie diesen wie zu Hause. Ihr steht so stark hinter mir, ich finde immer einen Ausweg", sagte Tiafoe, der 2021 Finalist des Wiener Stadthallen-Turniers war und auch heuer wieder mit dabei sein wird, zu den Fans im Arthur Ash Stadium: "Wir haben noch zwei Spiele vor uns, noch zwei." Das zweite Halbfinale bestreiten Karen Chatschanow (RUS-27) und Casper Ruud (NOR-5).

Aryna Sabalenka aus Belarus erreichte wie im Vorjahr das Halbfinale. Sie gewann ihr Viertelfinalmatch nach einer souveränen Vorstellung gegen die Tschechin Karolina Pliskova mit 6:1,7:6(4). In der Runde der besten vier am Donnerstag trifft die als Nummer sechs gesetzte Sabalenka auf die Gewinnerin des Duells zwischen der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek aus Polen und der US-Amerikanerin Jessica Pegula.

Für Pliskova lief von Beginn an nichts richtig, sie häufte 15 unerzwungenen Fehler und fünf Doppelfehler in nur 28 Minuten auf ihr Konto. Erst im zweiten Satz hielt sie ordentlich dagegen, hatte im Tiebreak aber das Nachsehen. "Ich bin bereit für den nächsten Kampf und ich denke, ich muss mich einfach weiterhin auf mich konzentrieren", sagte Sabalenka. Die andere Halbfinal-Paarung steht bereits fest, die tunesische Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur bekommt es mit Caroline Garcia aus Frankreich zu tun.