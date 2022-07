Beim Stand von 3:6, 2:1 im Achtelfinal-Duell des ATP-Challenger-Turniers in Salzburg zwischen Dominic Thiem und dem Argentinier Facundo Bagnis ging nichts mehr: Der einsetzende Regen wurde zu stark, das Spiel musste unterbrochen werden. Auf ORF Sport+, der das Match live übertrug, war daraufhin nur noch der immer nasser werdende Sandplatz zu sehen – und auch die Mikros blieben an.

Ein junger Publikumsgast nutzte die Gunst der Stunde und teilte den Fernsehzusehern mit: "Ich glaube, heute geht es nicht weiter, es hört nicht zu regnen auf." Dann hatte er noch einen Tipp parat: "Meine Damen und Herren, ich denke, es ist schlauer, Sie schauen sich einen Film oder eine Serie an." Er sollte recht behalten, das Spiel wurde am Donnerstag nicht mehr fortgesetzt und soll am Freitag weitergespielt werden.