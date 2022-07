Dass dem australischen Tennis-Ass Nick Kyrgios sein aufbrausendes Temperament auf dem Tennisplatz oftmals einen Strich durch die Rechnung macht, ist bekannt. Der "Tennis-Bad-Boy" hat jetzt aber ganz andere Probleme. Es wird ihm nämlich vorgeworfen, seine Ex-Freundin Chiara Passari in Australien tätlich angegriffen zu haben - berichtet die australische Zeitung "The Canberra Times".

In einem Monat muss sich der 27-Jährige vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Kyrgios soll seine Ex-Freundin Ende letzten Jahres in einem Hotel in Adelaide geschlagen haben. Die Polizei trennte die beiden und nahm sie in Gewahrsam.